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Spor

Inter, Hellas Verona'yı 2 golle devirdi

Inter, İtalya Serie A'nın 32. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Hellas Verona'yı 2-0 yenerek puanını 66'ya yükseltti.

9 Nisan 2022 Cumartesi 21:45 - Güncelleme: 9 Nisan 2022 Cumartesi 21:45
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Serie A'da Inter, kendi evinde Hellas Verona'yı konuk etti.

Giuseppe Meazza'da oynanan karşılaşmayı Inter, 2-0'lık skorla kazandı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri; 22. dakikada Nicolo Barella ve 30. dakikada Edin Dzeko kaydetti.

Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 84 dakika sahada kaldı.

Alınan bu sonucun ardından Inter, ligdeki puanını 66'ya yükseltti ve 67 puanlı lider Milan'ı takibini sürdürdü. Hellas Verona ise 45 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Inter, deplasmanda Spezia ile karşılaşacak. Hellas Verona ise Atalanta'ya konuk olacak.

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