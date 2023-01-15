Inter, Hellas Verona'yı da yenerek seriyi 5'e çıkardı

Serie A'nın 18. haftasında Inter, sahasında Hellas Verona'yı konuk etti.

Giuseppe Meazza'da oynanan karşılaşmayı Inter 1-0 kazanarak Juventus ve Milan'ın puan kaybettiği haftada zirve takibini sürdürdü.

Maçın henüz 3. dakikasında Lautaro Martinez'in golüyle 3 puanı alan Inter, haftanın en karlı takımı olmayı başardı. Simone Inzaghi'nin öğrencileri ligdeki yenilmezlik serisini de 5 maça çıkarmış oldu.

Bu sonuçla Inter puanını 37'ye yükselterek 3. Juventus'la aynı puana gelirken 2. sıradaki Milan'la puan farkını ise 1'e düşürdü. Hellas Verona ise 9 puanda kaldı.