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Spor

Inter, Hellas Verona'yı da yenerek seriyi 5'e çıkardı

Inter, İtalya Serie A'nın 18. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Hellas Verona'yı 1-0 yenerek yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

15 Ocak 2023 Pazar 00:50 - Güncelleme:
Inter, Hellas Verona'yı da yenerek seriyi 5'e çıkardı
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Serie A'nın 18. haftasında Inter, sahasında Hellas Verona'yı konuk etti.

Giuseppe Meazza'da oynanan karşılaşmayı Inter 1-0 kazanarak Juventus ve Milan'ın puan kaybettiği haftada zirve takibini sürdürdü.

Maçın henüz 3. dakikasında Lautaro Martinez'in golüyle 3 puanı alan Inter, haftanın en karlı takımı olmayı başardı. Simone Inzaghi'nin öğrencileri ligdeki yenilmezlik serisini de 5 maça çıkarmış oldu.

Bu sonuçla Inter puanını 37'ye yükselterek 3. Juventus'la aynı puana gelirken 2. sıradaki Milan'la puan farkını ise 1'e düşürdü. Hellas Verona ise 9 puanda kaldı.

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