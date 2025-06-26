İSTANBUL 34°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2025 Perşembe / 1 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,7812
  • EURO
    46,8135
  • ALTIN
    4281.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Inter ile Monterrey, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16'ya yükseldi
Spor

Inter ile Monterrey, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16'ya yükseldi

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası E Grubu'nda Inter ile Monterrey, son 16 turuna yükseldi.

AA26 Haziran 2025 Perşembe 10:04 - Güncelleme:
Inter ile Monterrey, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16'ya yükseldi
ABONE OL

ABD'nin Seattle şehrindeki Lumen Field Stadı'nda oynanan maçta İtalyan ekibi Inter, Arjantin temsilcisi River Plate'le karşılaştı.

Inter, 78. dakikada Francesco Pio Esposito ve 90+3. dakikada Alessandro Bastoni'nin attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Los Angeles'taki Rose Bowl Stadı'nda oynanan grubun diğer maçında ise Meksika ekibi Monterrey ile Japonya temsilcisi Urawa Red Diamonds karşı karşıya geldi.

Monterrey, 30. dakikada Nelson Deossa, 34 ve 90+7. dakikalarda German Berterame, 38. dakikada da Jesus Corona'nın kaydettiği gollerle müsabakayı 4-0 kazandı.

Grubu 7 puanla lider bitiren Inter ile 5 puanla ikinci sırada yer alan Monterrey, son 16 turuna yükseldi.

River Plate grubu 4 puanla üçüncü, Urawa Red Diamonds ise puan almadan dördüncü sırada tamamladı.

  • Inter
  • 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası
  • Monterrey

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta bıçaklı yumruklu kavga kameralarda! Tartıştığı şahsın ayağını arabanın kapısına sıkıştırarak kırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.