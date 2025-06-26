Inter ile Monterrey, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16'ya yükseldi

ABD'nin Seattle şehrindeki Lumen Field Stadı'nda oynanan maçta İtalyan ekibi Inter, Arjantin temsilcisi River Plate'le karşılaştı.



Inter, 78. dakikada Francesco Pio Esposito ve 90+3. dakikada Alessandro Bastoni'nin attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Los Angeles'taki Rose Bowl Stadı'nda oynanan grubun diğer maçında ise Meksika ekibi Monterrey ile Japonya temsilcisi Urawa Red Diamonds karşı karşıya geldi.

Monterrey, 30. dakikada Nelson Deossa, 34 ve 90+7. dakikalarda German Berterame, 38. dakikada da Jesus Corona'nın kaydettiği gollerle müsabakayı 4-0 kazandı.

Grubu 7 puanla lider bitiren Inter ile 5 puanla ikinci sırada yer alan Monterrey, son 16 turuna yükseldi.

River Plate grubu 4 puanla üçüncü, Urawa Red Diamonds ise puan almadan dördüncü sırada tamamladı.