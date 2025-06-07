Inter, Luis Henrique transferini duyurdu

Inter, Brezilyalı forvet Luis Henrique'yi Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'dan transfer ettiğini duyurdu.

Kulüp, sözleşme süresi ve transfer bedeline dair resmi açıklama yapmazken, İtalyan basını 23 yaşındaki futbolcunun 2030 yılına kadar geçerli bir sözleşmeye imza attığını ve transferin 23 milyon euro + 2 milyon euro bonuslar şeklinde gerçekleştiğini yazdı.

Kariyerine Brezilya'nın Botafogo takımında başlayan Henrique, 2020 yılında Marsilya'ya transfer olmuştu. Fransız ekibiyle toplam 108 maça çıkan genç forvet, 11 kez fileleri havalandırdı. Bu gollerin 9'u, Marsilya'nın Ligue 1'i ikinci sırada tamamladığı 2024-25 sezonunda geldi.