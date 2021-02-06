Inter maç fazlasıyla zirveye yükseldi

06 Şubat 2021 Cumartesi 01:00 - Güncelleme: 06 Şubat 2021 Cumartesi 01:00

İtalya Serie A'nın 21. haftasında Inter, deplasmanda Fiorentina'ya konuk oldu.

Artemio Franchi Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Inter 2-0 kazanarak galibiyete uzanmayı başardı.

Karşılaşmanın 31. dakikasında Barella, Alexis Sanches'in asistinde çok şık bir vuruşla takımını öne geçirirken ilk yarı 1-0 sona erdi.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü rakibine bırakmayan Inter, 52. dakikada Perisic'in golüyle farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda Fiorentina üst üste oyuncu değişiklikleriyle skoru değiştirmek için çaba sarf etse de bu isteğinde başarılı olamadı ve Inter sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı.

Son 3 deplasman maçını kazanamayan Inter, Fiorentina galibiyetiyle 47 puana yükseldi ve lider Milan'ın 1 puan üzerine çıktı. Fiorentina ise 22 puanda kalarak orta sıralarda kaldı.