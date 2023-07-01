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Spor

Inter, Marcus Thuram'ı kadrosuna kattı

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, Borussia Mönchengladbach'tan ayrılan Marcus Thuram'ı kadrosuna kattı.

1 Temmuz 2023 Cumartesi 12:33 - Güncelleme:
Inter, Marcus Thuram'ı kadrosuna kattı
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Şampiyonlar Ligi'nin son finalisti Inter, kadrosunu Marcus Thuram ile güçlendirdi.

Milano temsilcisi, Borussia Mönchengladbach ile sözleşmesi biten Fransız golcü ile 5 yıllık kontrat imzaladı.

MARCUS THURAM KİMDİR?

Futbola ACBB Gençlik Akademisi'nde başlayan 1997 doğumlu Marcus Thuram, efsane futbolcu Lilian Thuram'ın oğlu. 25 yaşındaki Fransız oyuncu 2012-13 sezonunda FC Sochaux altyapısına transfer oldu. 2014-15 sezonunun ikinci yarısında A takıma yükselen Thuram, 2017'de 600 bin Euro bonservis bedeli ile Guingamp'a transfer oldu. Guingamp'ta 2 sezon top koşturan Fransız oyuncu, 9 milyon Euro bedelle Borussia Mönchengladbach'ın yolunu tuttu.

Kulüp düzeyinde 250 maça çıkan Marcus Thuram, 63 gol atarken 35 asist yaptı.

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