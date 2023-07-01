Inter, Marcus Thuram'ı kadrosuna kattı

Şampiyonlar Ligi'nin son finalisti Inter, kadrosunu Marcus Thuram ile güçlendirdi.

Milano temsilcisi, Borussia Mönchengladbach ile sözleşmesi biten Fransız golcü ile 5 yıllık kontrat imzaladı.

MARCUS THURAM KİMDİR?



Futbola ACBB Gençlik Akademisi'nde başlayan 1997 doğumlu Marcus Thuram, efsane futbolcu Lilian Thuram'ın oğlu. 25 yaşındaki Fransız oyuncu 2012-13 sezonunda FC Sochaux altyapısına transfer oldu. 2014-15 sezonunun ikinci yarısında A takıma yükselen Thuram, 2017'de 600 bin Euro bonservis bedeli ile Guingamp'a transfer oldu. Guingamp'ta 2 sezon top koşturan Fransız oyuncu, 9 milyon Euro bedelle Borussia Mönchengladbach'ın yolunu tuttu.

Kulüp düzeyinde 250 maça çıkan Marcus Thuram, 63 gol atarken 35 asist yaptı.