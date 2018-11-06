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Inter, Martial'ı bonservissiz kadrosuna katacak

İtalya ligi ekiplerinden İnter, gelecek sezonun transfer planlamasının içerisine Martial'i ekledi ancak mavi-siyahlılar beklemeye geçti.

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Serie A Ligi ekiplerinden İnter, Manchester United'ın yıldız golcüsü Anthony Martial'i transferin ilk sırasına koydu ancak girişimde bulunmak için 2019'u bekleyecek.

22 yaşındaki Fransız golcünün Kırmızı-Şeytanlar ile sözleşmesinin 2019 Mayıs'ta bitecek olması, İtalyan ekibinin transferi bonservissiz tamamlamasına sebep olabilir.

Öte yandan Manchester United teknik direktörü Jose Mourinho, Martial ile ilgili yaptığı açıklamada kulübün kendisini takımda tutmak istediğini belirtirken, "Kulübün, Martial'ı kadro tutmayı çok istediğini biliyorum. Umarım kalır." ifadelerini kullandı.

Anthony Joran Martial, bu sezon Manchester United forması ile çıktığı 12 karşılaşmada 6 gollük performans sergiledi.

(Sporx)

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