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Spor

Inter Milan'dan 1 milyon maske bağışı

Serie A devlerinden Inter, koronavirüsle mücadele kapsamında İtalya'da 1 milyon koruyucu maske bağışı yaptı.

16 Nisan 2020 Perşembe 18:58 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 18:58
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bir milyon koruyucu maske bağışında bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, ilk etapta 200 bin maskenin İtalya'nın çeşitli bölgelerine gönderildiği ve kalan kısmının da önümüzdeki haftalarda dağıtılacağı belirtildi.

Inter'in koronavirüsle mücadeleye destek için başlattığı kampanyada ise bağış miktarının 658 bin avroya ulaştığı kaydedildi.

İtalyan ekibi daha önce de 300 bin maske ve sağlık ekipmanı bağışlamıştı.

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