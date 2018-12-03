İnter Ozan Kabak için 20 milyon euro'yu gözden çıkardı
Galatasaray'ın genç yıldızı Ozan Kabak'ı kadrosuna katmak isteyen Inter, genç futbolcu için tek sorunun Avrupa Birliği vatandaşı sayılmaması olduğunu belirtti.
Galatasaray'ın genç futbolcusu Ozan Kabak için İtalyan basınından flaş bir iddia gündeme getirildi.
İtalyan devi İnter, transfere şimdiden başladı. İtalyan basınının iddiasına göre; stoper için düşünülen ilk isim Galatasaray'ın genç yeteneği Ozan Kabak. Mavi siyahlıların 20 milyon Euro bonservisi gözden çıkardığı ancak tek sorunun Ozan'ın Avrupa Birliği vatandaşı sayılmaması nedeniyle kontenjana takılması olduğu belirtildi.
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