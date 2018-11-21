İnter, Ozan Kabak için düğmeye bastı

La Gazetta dello Sport, Sampdoria’nın 22 yaşındaki stoperi Joachim Anderson, Brescia’nın 18 yaşındaki ön liberosu Sandro Tonali ve SPAL’ın 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Manuel Lazzari ile birlikte Ozan’ın da Lacivert-Siyahlılar’ın listesinde olduğunu yazdı. Haberde İnter’in Fatih Terim’in ilk 11’e monte ettiği 18 yaşındaki genç stoper için 15 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi.