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İnter, Ozan Kabak için düğmeye bastı

İTALYAN basını, Seri A ekiplerinden İnter’in Galatasaray’ın genç yıldızı Ozan Kabak’ı transfer etmek için harekete geçtiğini duyurdu.

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La Gazetta dello Sport, Sampdoria’nın 22 yaşındaki stoperi Joachim Anderson, Brescia’nın 18 yaşındaki ön liberosu Sandro Tonali ve SPAL’ın 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Manuel Lazzari ile birlikte Ozan’ın da Lacivert-Siyahlılar’ın listesinde olduğunu yazdı. Haberde İnter’in Fatih Terim’in ilk 11’e monte ettiği 18 yaşındaki genç stoper için 15 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi.

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