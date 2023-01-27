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Spor

Inter, Roberto Fırmino'nun peşinde

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'in sezon sonunda Liverpool ile sözleşmesi sona erecek olan Roberto Fırmino'yu kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü.

27 Ocak 2023 Cuma 18:13 - Güncelleme:
Inter, Roberto Fırmino'nun peşinde
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Bu sezon istediği sonuçları alamayan Inter, gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Inter, Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı golcü Roberto Firmino'yu kadrosuna katmak istiyor.

İtalyan ekibi, bonservis ücreti ödemek istemediği golcü futbolcuyu yaz transfer döneminde kadrosuna katmaya çalışacak.

Haberde Firmino'nun da Inter'e transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi.

Firmino, Liverpool'da net 10 milyon Euro maaş alıyor. İtalyan ekibi, bu ücreti 8 milyon euroya indirebilirse transferin gerçekleşebileceği ifade edildi.

31 yaşındaki Firmino, bu sezon Liverpool formasıyla tüm müsabakalarda çıktığı 21 maçta 9 gol ve 4 asist yaptı.

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