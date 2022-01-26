Inter, Robin Gosens transferinde mutlu sona yakın

26 Ocak 2022 Çarşamba 22:03 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 22:03

Inter, Atalanta'nın 27 yaşındaki orta sahası Robin Gosens'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İtalyan ekip, Newcastle United'ın da peşinden koştuğu Alman futbolcuyu, 25 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralayacak.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Atalanta'nın bonuslar dahil 25 milyon euroluk bir anlaşmayı kabul etmesinin ardından Robin Gosens'in yarın, Inter için sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

Inter, Alman futbolcuyu zorunlu satın alma opsiyonu bulunan bir anlaşma çerçevesinde kiralık olarak kadrosuna katacak. İddialara göre Gosens, yıllık 2.5 milyon Euro ve ekstradan bonuslar kazanacağı bir sözleşmeye imza atacak.

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Premier Lig ekibi Newcastle United da futbolcu ile ilgileniyordu. Ancak Newcastle'ın hem Atalanta'ya hem de futbolcuya daha yüksek bir teklif sunmasına rağmen, Gosens, tercihini İtalyan kulüpten yana kullandı.