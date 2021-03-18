İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mart 2021 Perşembe / 5 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3726
  • EURO
    8,7991
  • ALTIN
    409.006
  • BIST100
    1551.62
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Inter-Sassuolo maçına koronavirüs engeli
Spor

Inter-Sassuolo maçına koronavirüs engeli

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 28. haftasında oynanması gereken Inter-Sassuolo karşılaşması, ev sahibi ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle Milano yerel sağlık makamlarının kararıyla ertelendi.

AA18 Mart 2021 Perşembe 17:09 - Güncelleme: 18 Mart 2021 Perşembe 17:09
ABONE OL

Mavi-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncular Matias Vecino ve Stefan de Vrij'in Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından, evlerinde karantinaya alındığı belirtildi.

Milano yerel sağlık makamlarının, yeni Kovid-19 vakaları sebebiyle 21 Mart Pazar gününe kadar her türlü takım çalışmasını durdurduğu, 20 Mart Cumartesi günü oynanması planlanan Inter-Sassuolo maçının ertelenmesine karar verdiği ve oyuncuların da kendi milli takımlarına gitmesini yasakladığı bildirildi.

Açıklamada, takım oyuncularının 22 Mart Pazartesi günü yeniden Kovid-19 testinden geçeceği ifade edildi.

Inter Kulübü, dün Sloven kalecisi Samir Handanovic'in, 16 Mart'ta da Danilo D'Ambrosio'nun Kovid-19'a yakalandığını duyurmuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.