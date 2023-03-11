Inter, Spezia deplasmanında kayıp

Serie A'da Spezia 26. hafta maçında Inter'i konuk etti.

Mücadele 2-1 ev sahibi ekip üstünlüğüyle sona erdi.

Maçta goller; 55. dakikada Spezia'nın Milan'dan kiraladığı Daniel Maldini, 83. dakikada Lukaku'nun penaltısı ve 85. dakikada Nzola'nın penaltısından geldi.

Paolo Maldini'nin oğlu olan Daniel, sezon sonunda Milan'a geri dönecek.

Maçın 13. dakikasında Lautaro Martinez, Inter adına penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte kümede kalma savaşı veren Spezia, puanını 24'e yükseltti.

Inter ise 50 puanda kaldı. Bu sonuçla birlikte bir maçı eksik olan Napoli, Inter'in 15 puan önünde liderliğini koruyor.