Inter taraftarı Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelmeye devam ediyor

Yarın akşam Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Manchester City ile Inter arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için İtalyan taraftarlar, İstanbul'a geldi. Inter taraftarları, havalimanında besteler söyleyerek takımlarına destek oldu.

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz ekibi Manchester City ile İtalyan temsilcisi Inter, yarın saat 22.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Bu zorlu mücadele öncesi her iki takım taraftarları, İstanbul'a akın etmeye başladı. Dün akşam saatlerinde bir grup İngiliz taraftar, dev final için İstanbul Havalimanı'na gelmişti. Bugün de saat 12.30 sıralarında İtalya'nın Milano şehrinden düzenlenen charter seferle gelen yüzlerce Inter taraftarı, uçaktan iner inmez tezahüratlara başladı ve marşlarla takımlarına destek verdi.

Oğlu Alex'le birlikte Beyrut'tan maçı izlemek için gelen ve aynı zamanda sıkı bir Inter taraftarı olan Khalil Khoury, havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak, "Burada olmaktan çok mutluyum. Otele gidiyorum, bagajımızı bırakıp direkt stadyuma gideceğim. Tabii ki Manchester City 3-1 kazanacak" ifadelerini kullandı.

Başka bir İtalyan taraftar Andreas De Donno da, güzel bir sonuç alarak şampiyon olacaklarını belirtti. Donno, "Hakan Çalhanoğlu çok önemli bizim için. Hakan takıma güç katıyor" diye konuştu.

Guido Ravizza isimli taraftar ise zor bir maç olacağını belirterek, "Manchester City, iyi bir takım. Çok güzel bir maç olacak. Fakat biz de Inter'iz. Bu maçta tarih önemli olacak. Hakan Çalhanoğlu'na çok güveniyoruz. Ondan gol umuyoruz. Şehri gezeceğim bu akşam" cümlelerine yer verdi.