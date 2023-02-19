Inter, Udinese'yi 3 golle geçti

Serie A'nın 23. haftasında Inter, sahasında Udinese'yi konuk etti.
Giuseppe Meazza'da oynanan karşılaşmayı Inter 3-1 kazanarak zirve takibini sürdürdü.
20. dakikada Lukaku'nun penaltı golüyle öne geçen Inter'e Udinese Lovric'le 43'te yanıt verdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.
İkinci yarıda Inter uzun süre gol bulmaya çalışırken 73'te Mkhitaryan Inter'i bir kez daha öne geçirdi. 89. dakikada Lautaro Martinez son sözü söyledi ve Inter sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Öte yandan Inter'de Hakan Çalhanoğlu 66'da, Udinese' de Tolgay Arslan ise 75'te oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla Inter 47 puana yükselirken Udinese ise 30 puanda kaldı.