Inter uzatmalarda kazandı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında Inter ile Urawa Red Diamonds karşı karşıya geldi. Lumen Field'da oynanan maçı Inter, 2-1 kazandı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 78. dakikada Lautaro Martinez ve 90+2. dakikada Valentin Carboni attı. Urawa Red'in tek golü ise 11. dakikada Ryoma Watanabe'den geldi.

Inter'de Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonucun ardından Inter, gruptaki puanını 4'e yükseltti. Urawa Red Diamonds ise iki maç sonunda puanla tanışamadı.