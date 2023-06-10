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Spor

Inter ve Manchester City taraftarı İstanbul'u gezdi

UEFA Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen Inter ve Manchester City taraftarları İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti.

10 Haziran 2023 Cumartesi 18:48 - Güncelleme:
Inter ve Manchester City taraftarı İstanbul'u gezdi
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İtalya'nın Inter ve İngiltere'nin Manchester City takımlarının taraftarları, Tarihi Yarımada'da Ayasofya-ı Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı gibi mekanları gezerken Taksim Meydanı'nda kurulan alanda da müzik eşliğinde eğlendi.

Takımları için bol şans dileyen taraftarlar hem şehri gezmek hem de maçı izlemek için İstanbul'a geldiklerini dile getirdi.

Arkadaşları ve oğluyla maçı izlemek için İngiltere'den İstanbul'a geldiğini belirten John Dutson, "Fatih Cami'sine gittik, şimdi Sultanahmet'i ziyaret edeceğiz. Manchester'i destekliyoruz. Takımıma vermek istediğim mesaj 'İnancını koru.' demek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mahchester City'i destekleyen Ian Utchrech, "Bu akşam için çok rahat hissediyoruz. Benim tahminim 4-0 yeneriz. 2 gün önce geldik İstanbul'a. Hem şehri geziyoruz hem de maçı izleyeceğiz." dedi.

Inter taraftarlarından Pavlo Riva ise futbolcu Hakan Çalhanoğlu fanı olduğunu, onun formasını giydiğini söyledi.

Riva, "Milano'dan geldik. Bu akşam kazanmak için mücadele edeceğiz. İstanbul'da camileri ziyaret ettik. Dün akşam Sultanahmet'i ziyaret ettik. Önceki gün de farklı tarihi mekanları gezdik. Hakan Çalhanoğlu'nu destekliyoruz." diye konuştu.

Grup olarak İtalyan arkadaşlarıyla dün akşam İstanbul'a gelen Inter taraftarları, Milano'nun en iyi takımının şu an İstanbul'da olduğunu dile getirdi.

Endonezyalı Atio ve Gesra Maro çifti ise Manchester City'i desteklediklerini, 3-0 yenmeyi ümit ettiklerini söyledi.

Tarihi Yarımada'nın yanı sıra Taksim'de kurulan UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının dev maketi önünde müzik eşliğinde eğlenen iki rakip takımın taraftarları, birlikte eğlenceli vakitler geçirdi.

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