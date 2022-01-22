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Spor

Inter, Venezia'yı 90. dakikada yıktı

Inter, İtalya Serie A'nın 23. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Venezia'yı 90. dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti.

AA22 Ocak 2022 Cumartesi 22:28 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 22:28
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İtalya Birinci Futbol Lig'nin (Serie A) 23. haftasında lider Inter, Venezia'yı son dakikada gelen golle 2-1 yendi.

Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda yapılan karşılaşmada, lig lideri Inter ile küme düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Venezia kozlarını paylaştı. Konuk Venezia, Thomas Henry'nin 19. dakikadaki golüyle öne geçerken, Inter'de Nicolo Barella 40. dakikada skoru yeniden eşitledi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

İkinci yarıda, Inter galip gelmek için baskısını arttırdı ve 90. dakikada Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko'nun golüyle maçı 2-1 kazandı.

Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı müsabakada 90 dakika boyunca mücadele etti.

Bu galibiyetle puanını 53'e yükselten Inter, bir maçı eksik şekilde Serie A'da liderliğini sürdürdü.

Konuk Venezia ise bu maçla ligdeki 12. yenilgisini aldı. Venezia, 18 puanla 17. sırada bulunuyor.

Serie A'nın 23. haftasında bugün oynanan bir diğer maçta Genoa ile Udinese 0-0 berabere kaldı.

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