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Spor

Inter, Viktoria Plzen'i 2 golle geçti

Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında deplasmanda konuğu olduğu Viktoria Plzen'i 2-0 mağlup etti.

13 Eylül 2022 Salı 23:00 - Güncelleme:
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UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci hafta maçında Viktoria Plzen ile Inter karşı karşıya geldi. Doosan Arena 'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Inter, 2-0'lık skorla kazandı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 20. dakikad Edin Dzeko ve 71. dakikada Denzel Dumfries kaydetti.

Edin Dzeko, Inter tarihinin Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en yaşlı ikinci futbolcusu oldu.

Viktoria Plzen'de Pavel Bucha, 61. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Inter, gruptaki ilk 3 puanına ulaştı. Viktoria Plzen ise ilk 2 maçını puansız kapattı.

Inter, bir sonraki maçta Barcelona'yı konuk edecek. Viktoria Plzen, Bayern Münih deplasmanına gidecek.

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