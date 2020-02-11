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Spor

İnter yılın bombasını patlatıyor

Inter, 2020 yazının transfer bombasını şimdiden patlatmaya hazırlanıyor. 16 yaşından beri kaleyi koruyan Milan kaptanı Donnarumma, 50 milyon euro karşılığı Inter'e gitmek üzere...

Sporx11.02.2020  16:04 - Güncelleme: 11.02.2020  16:04

Milan'ın kalecisi Gianluigi Donnarumma, ayrılık talebini kulüp yönetimine iletti ve Inter ile Juventus temaslara başladı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Milan'dan yıllık net 6 milyon euro kazanan ve bu maaşıyla açık ara kulübün en çok kazanan futbolcusu olan 20 yaşındaki kaleci, zam istedi. Milan'ın sahibi olan Elliott Management, bu rakamın artırılmayacağını Donnarumma ve menajeri Mino Raiola'ya iletti. Donnarumma, bunun üzerine rest çekerek ayrılmak istediğini iletti.

Sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan Donnarumma, maaşına zam gelmemesi halinde ayrılacağını belirtti. Bu gelişmeler üzerine Mino Raiola, oyuncusunun durumunu Inter CEO'su Beppe Marotta ve Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici'ye iletti. Juventus, şu an bu transfer için bekleme kararı alırken Inter derhal harekete geçti.

35 yaşındaki Samir Handanovic'in yerine yeni kaleci arayan Inter, Donnarumma için 50 milyon euroluk bir teklif hazırladı. Mino Raiola ile de görüşen Inter CEO'su Beppe Marotta, Donnarumma'nın maaş talebini yerine getireceklerini iletti.

Milan altyapısından yetişen Donnarumma, 16 yaşında kaleyi korumaya başladı. Bu sezon 22 lig maçında görev alan 20 yaşındaki kaleci, 30 gol yedi ve 8 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

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