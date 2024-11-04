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Spor

Inter zirve takibini sürdürdü

Serie A'nın 11. haftasında Inter evinde Venezia'yı 1-0 mağlup etti ve lider Napoli ile olan puan farkını 1'e indirdi.

4 Kasım 2024 Pazartesi 01:21 - Güncelleme:
Inter zirve takibini sürdürdü
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İtalya Serie A'nın 11. haftasında Simone Inzaghi'nin ekibi Inter evinde Eusebio Di Francesco'nun yönetimindeki Venezia'yı 1-0 mağlup etti.

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan maçta Inter'e galibiyeti getiren golü 65. dakikada Lautaro Martinez kaydetti.

Inter'de sakatlığını atlatan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmanın 70. dakikasında Nicolo Barella'nın yerine oyuna dahil oldu.

Venezia'nın 90+8'de bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonuçla birlikte 24 puana yükselen Inter, lider Napoli ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Venezia ise 8 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Inter evinde Napoli ile karşılaşırken, Venezia sahasında Parma ile karşılaşacak.

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