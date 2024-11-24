İSTANBUL 7°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Kasım 2024 Pazar / 23 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,5467
  • EURO
    36,0147
  • ALTIN
    3005.46
  • BIST100
    9549.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Inter'de Hakan Çalhanoğlu gelişmesi

Inter'de sakatlığı bulunan Hakan Çalhanoğlu'nun Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig ile oynanacak maçta forma giymesi bekleniyor.

24 Kasım 2024 Pazar 17:44 - Güncelleme:
Inter'de Hakan Çalhanoğlu gelişmesi
ABONE OL

Inter'de sakatlığı bulunan Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Leipzig maçına yetişebilir.

Sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ ile oynadığı maçta forma giyemeyen 30 yaşındaki futbolcu, Inter'in ligde Hellas Verona ile oynadığı karşılaşmada da kadroda yer almamıştı.

Sky'da yer alan habere göre, Hakan, Hellas Verona maçının ardından takımla çalıştı. Milli futbolcunun, Şampiyonlar Ligi'nde salı günü oynanacak Leipzig maçına kadar hazır hale gelebileceği kaydedildi.

Bu sezon Inter'de 12 maçta sahaya çıkan Hakan Çalhanoğlu, 4 kez gol sevinci yaşadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.