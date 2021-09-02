Star.com.tr 2 Eylül 2021 Perşembe 21:30 - Güncelleme: 2 Eylül 2021 Perşembe 21:58

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 30 Haziran'da Milan ile sözleşmesini tamamlamış ve ezeli rakip Inter'e transfer olmuştu. Inter ile 3 yıllık sözleşme imzalayan yıldız futbolcu İtalya'da gündeme otururken Inter formasıyla çıktığı ilk maçında hem gol hem de asistini yapmıştı. Yıllık 5 milyon euro maaş alan hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesi takım içinde krize neden oldu. İtalya basınından Corriere dello Sport'un haberine göre Inter'in Hırvat futbolcusu Marcelo Brozovic İtalyan kulüp ile yaptığı sözleşme görüşmelerinde Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini örnek göstererek 5.5 milyon euro talepte bulundu.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN MAAŞI KRİZ ÇIKARDI

Inter'de Hırvat futbolcu Marcelo Brozovic İtalyan kulüp ile yaptığı sözleşme görüşmelerde Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini örnek göstererek yıllık 5.5 milyon euro talep etti. Mevcut anlaşmanın 2022'de sona erecek olması Inter'i sözleşme görüşmelerinde zor duruma soktu. Takım içerisindeki maaş dengesizliği krize yol açarken Brozovic'in sözleşmesi bir sonraki sezon sona eriyor. İtalya basınının aktardığı habere göre Brozovic'in temel rolü göz önüne alındığında, Inter bir anlaşma bulmak ve Hırvat orta saha oyuncusunun sözleşmesini yenilemek için her şeyi yapacak.

"HAKAN ÇALHANOĞLU HARİKA BİR OYUNCU DEĞİL"



Öte yandan İtalya basınında Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'dan ayrılarak Inter'e imza atmasının yankıları da sürüyor. Ünlü menajer Andrea D'Amico, Hakan Çalhanoğlu ve Donnarumma'nın Milan'a vedalarını Radyo 24'te şöyle anlattı: "Hakan büyük bir oyuncu değil. Milan belli rakamlara değmediğini hissetti. Donnarumma ise karşı taraf, sözleşme sona erdiğinde pazarlık veya ayrılma iradesi var, aksi takdirde teklifi yükseltmek de işe yaramaz." şeklinde konuştu.

INZAGHI İSE ÖVGÜLER DİZİYOR

Genoa karşısında alınan galibiyetin ardından açıklamalarda bulunan Inter'in yeni teknik direktörü Hakan'ı şu sözlerle övmüştü: "Hakan her zaman hayran olduğum bir oyuncu. Ne zaman ona karşı oynasam midem ağrıyordu. Ona sahip olmak bir zevk, onu Inter'e kazandırmak büyük bir transfer başarısı. Oyuncunun kendisinin bile ne kadar güçlü olduğunu gerçekten bildiğini düşünmüyorum." demişti.