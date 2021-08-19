Star.com.tr 19 Ağustos 2021 Perşembe 19:36 - Güncelleme: 19 Ağustos 2021 Perşembe 19:36

İtalya Serie A'da Milan'dan ayrılan Hakan Çalhanoğlu yaz transfer döneminde Milan'ın ezeli rakibi Inter'e transfer olmuştu. Inter ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Hakan Çalhanoğlu yıllık 5 milyon euro karşılığında imza atmıştı. İtalya basınından Corriere dello Sport'un haberine göre Hakan'ın aldığı maaş takım içerisinde krize neden oldu.

Inter'in Hırvat futbolcusu Marcelo Brozovic İtalyan kulüp ile yaptığı sözleşme görüşmelerinde Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesine uygun olarak sezon başına 5 milyon euro ile girmek istediğini belirtti. Mevcut anlaşmanın 2022'de sona erecek olması Inter'i sözleşme görüşmelerinde zor duruma soktu. Takım içerisindeki maaş dengesizliği krize yol açarken Brozovic'in sözleşmesi bir sonraki sezon sona eriyor.

SIMONE INZAGHI TAKIM KURMADA ZORLANIYOR

Inter'in Lazio'dan transferi yeni teknik direktör Simone Inzaghi ise takım kurmakta zorlanıyor. Lukaku'nun Chelsea'ye transfer olması sonrası Hakan Çalhanoğlu'nun da sakatlanması ilk hafta karşılaşması öncesi Inzaghi'yi kara kara düşündürüyor. Inter ligin ilk haftası Genoa'yı evinde ağırlayacak.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NA ÖZEL GÖREV VERMİŞTİ

Inzaghi, Hakan'a yeni oyun sisteminde özel görev vermişti. Yıldız oyuncunun her şeyden önce, sol orta saha oyuncusu rolünü oynama yeteneğine dikkat çekerek, Lazio'dan eski oyuncusu Luis Alberto'ya verdiği görevi Inter'de Hakan'a vererek yıldız oyuncuyu takımın en önemli parçalarından birisi haline getireceğini belirtmişti.

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