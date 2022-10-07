Inter'de Hakan Çalhanoğlu'nu yıkan haber! Resmen duyuruldu

İtalya Serie A'da Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi 3'üncü hafta karşılaşmasında Barcelona'yı 1-0 yenen karşılaşmada takımının galibiyet golünü attı. Milli yıldız takımını ve teknik direktör Simone Inzaghi'yi adeta ipten aldı. Ancak karşılaşmada ilginç bir pozisyon yaşandı. İspanyol ve İtalyan basınına göre Barcelona kanadı karşılaşmanın tekrarı için UEFA'ya başvuruda bulunabilir.

HAKAN ÇALHANOĞLU VE INTER'İ YIKAN HABER

İspanyol medyası karşılaşmada Barcelona'nın net penaltısının verilmediğini ve VAR uygulamasının devreye girmediğini belirtti. Barcelona'da teknik direktör Xavi ise maç sonrası adeta patladı. Inter'li oyuncu ceza sahasında sağ eliyle topa avantaj sağladı ancak maçın hakemi oyunu devam ettirdi. Hakem Slavko Vincic, Barcelona oyuncularına sahadaki elin Dumfries'e değil Ansu Fati'ye ait olduğunu söyledi. İspanyol basınına göre Katalan ekibi maçta yaşanan bu pozisyonun ardından UEFA'ya başvuruda bulunacak.

Star Gazetesi