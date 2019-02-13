Inter'de Mauro Icardi'nin kaptanlığı elinden alındı
Inter'de Rapid Wien ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi, Mauro Icardi'nin kaptanlığı alındı ve kadro dışı bırakıldı.
İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de kaptanlık Mauro Icardi'den alınarak Handanovic'e verildi.
Inter'de kaptanlığı elinden alınan Mauro Icardi, Rapid Wien maçının kadrosuna da dahil edilmedi.
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