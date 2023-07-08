İSTANBUL 25°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Temmuz 2023 Cumartesi / 20 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0402
  • EURO
    28,5849
  • ALTIN
    1612.21
  • BIST100
    6187.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Inter'de Onana'nın alternatifi Hugo Lloris oldu
Spor

Inter'de Onana'nın alternatifi Hugo Lloris oldu

Inter birinci kalecisi Andre Onana'nın yerini Tottenham'ın deneyimli file bekçisi Hugo Lloris ile doldurmaya hazırlanıyor. Serie A ekibi transfer için oyuncu ile görüşmelere başladı.

8 Temmuz 2023 Cumartesi 00:14 - Güncelleme:
Inter'de Onana'nın alternatifi Hugo Lloris oldu
ABONE OL

As kalecisi Andre Onana'yı Manchester United'a göndermeye hazırlanan Inter alternatifini Premier Lig'de buldu.

L'Equipe'in haberinde acil kaleci ihtiyacı doğan Inter'in Tottenham'ın deneyimli eldiveni Hugo Lloris'le görüştüğü belirtildi. Lloris'le bir süredir görüşme halinde olan Inter yönetiminin Onana transferinin tamamlanmasının ardından sözleşme görüşmelerini tamamlayacağı ifade edildi.

Inter'in listesinde olan diğer isimler ise Bayern'e geçen sezonun devre arasında imza atan Yann Sommer olduğu belirtiliyor.

2012 yılında 12 milyon euroya Lyon'dan Tottenham'a transfer olan 36 yaşındaki file bekçisi Fransa Milli Takımı'ndan emekli olduğunu açıklamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.