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Spor

Inter'de yeni teknik direktör adayı Fabregas

Simone Inzaghi ile yollarını ayıran Inter'de teknik direktörlük görevi için en güçlü aday Como'yu çalıştıran Cesc Fabregas oldu.

Haber Merkezi4 Haziran 2025 Çarşamba 01:47 - Güncelleme:
Inter'de yeni teknik direktör adayı Fabregas
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İtalya Serie A ekiplerinden Inter, ismi Al Hilal ile anılan teknik direktörü Simone Inzaghi'nin ayrılığı sonrası alternatifini buldu.

Sky Sports'un haberine göre, Cesc Fabregas, Simone Inzaghi'nin ayrılığı sonrası Inter'de göreve getirilmesi beklenen adayların başında geliyor.

İspanyol teknik adam için yakın zamana kadar RB Leipzig'in teması vardı ancak Como 1907, bu ayrılığa izin vermedi.

Fabregas, bu sezon Como 1907'nin başında çıktığı 39 karşılaşmada 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 mağlubiyet elde etti.

  • Inter Milan
  • Simone Inzaghi
  • Cesc Fabregas

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