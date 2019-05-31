Inter'den Arda Turan transferine onay çıkmadı
BAŞAKŞEHİR ile yolları ayırmaya hazırlayan Arda Turan’ın ismi İtalya ekiplerinden İnter ile anılıyordu.
BAŞAKŞEHİR ile yolları ayırmaya hazırlayan Arda Turan’ın ismi İtalya ekiplerinden İnter ile anılıyordu. İtalya basını İnter’in Arda Turan’ın transferine onay vermediğini yazdı. Arda’nın ismi Beşiktaş ile de geçiyor.
(Akşam)
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