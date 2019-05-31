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Inter'den Arda Turan transferine onay çıkmadı

BAŞAKŞEHİR ile yolları ayırmaya hazırlayan Arda Turan’ın ismi İtalya ekiplerinden İnter ile anılıyordu.

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BAŞAKŞEHİR ile yolları ayırmaya hazırlayan Arda Turan’ın ismi İtalya ekiplerinden İnter ile anılıyordu. İtalya basını İnter’in Arda Turan’ın transferine onay vermediğini yazdı. Arda’nın ismi Beşiktaş ile de geçiyor.

(Akşam)

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