BAŞAKŞEHİR ile yolları ayırmaya hazırlayan Arda Turan’ın ismi İtalya ekiplerinden İnter ile anılıyordu. İtalya basını İnter’in Arda Turan’ın transferine onay vermediğini yazdı. Arda’nın ismi Beşiktaş ile de geçiyor.

(Akşam)