Inter'den Inzaghi açıklaması

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de teknik direktör Simone Inzaghi için karar verildi.

Kulübün CEO'Su Giuseppe Marotta, hakkında daha önce ayrılık haberleri çıkan Inzaghi'nin gelecek sezon da takımın başında olacağını söyledi.

Marotta, "Simone Inzaghi, dokunulmaz. Geleceği hiçbir zaman risk altında olmadı ve son dönemdeki performansları sayesinde şimdi daha da güçlü" ifadelerini kullandı. Marotta ayrıca, "Inzaghi, gelecek sezon da takımın başında olacak, bu yüzde yüz garanti. Inzaghi kalıyor" sözlerini sarf etti.

2021 yılından bu yana Inter'de görev yapan Simone Inzaghi'nin sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.