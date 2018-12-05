İnter'den Ozan Kabak için 7,5 milyon euro
Serie A takımlarından Inter'in Galatasaray'da göz dolduran 18 yaşındaki stoper Ozan Kabak için hazırladığı teklifin detayları belli oldu.
Galatasaray'da genç yaşına rağmen gösterdiği performansla Avrupa'daki dev takımların dikkatini çeken Ozan Kabak için en ciddi adaylardan olan Inter, teklifini belirledi.
İtalyna Tuttosport'un haberine göre Inter, Ozan Kabak için Galatasaray'a 7.5 milyon euro teklif etmeye hazırlanıyor.
İtalyanlar, 18 yaşındaki stoperle Inter'in dışında Manchester City ve Atletico Madrid'in de ilgilendiğini belirtti.
20 DENİLİYORDU, 7.5 ÇIKTI
Bu sezon Fatih Terim'in gözdeleri arasına giren Ozan Kabak için Türk medyası, Galatasaray'ın en az 20 milyon euro teklifi değerlendireceğini iddia etmişti.
(Sporx)
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