İnter'den Ozan Kabak için 7,5 milyon euro

Galatasaray'da genç yaşına rağmen gösterdiği performansla Avrupa'daki dev takımların dikkatini çeken Ozan Kabak için en ciddi adaylardan olan Inter, teklifini belirledi.

İtalyna Tuttosport'un haberine göre Inter, Ozan Kabak için Galatasaray'a 7.5 milyon euro teklif etmeye hazırlanıyor.

İtalyanlar, 18 yaşındaki stoperle Inter'in dışında Manchester City ve Atletico Madrid'in de ilgilendiğini belirtti.

20 DENİLİYORDU, 7.5 ÇIKTI

Bu sezon Fatih Terim'in gözdeleri arasına giren Ozan Kabak için Türk medyası, Galatasaray'ın en az 20 milyon euro teklifi değerlendireceğini iddia etmişti.

(Sporx)