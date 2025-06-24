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Spor

Inter'den Zalewski kararı

Inter devre arasında kiraladığı Nicola Zalewski'nin bonservisini 6 milyon euro karşılığında aldığını duyurdu. Polonyalı futbolcu daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.

Haber Merkezi24 Haziran 2025 Salı 01:43 - Güncelleme:
Inter'den Zalewski kararı
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Kış transfer döneminde Roma'dan Inter'e satın alma opsiyonuyla kiralanan 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Nicola Zalewski, artık Inter'in futbolcusu.

BONSERVİS 6 MİLYON EURO

Inter'in açıklamasına göre satın alma opsiyonunu etkin hale getiren kulübün, Polonyalı sol kanat için kasasından 6 milyon euro çıkaracak.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda Roma ve Inter formaları ile 34 maça çıkan futbolcu 1 gol, 3 asistlik katkı verdi.

GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ

Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray, bonservisi o dönem Roma'da bulunan futbolcu için oldukça istekliydi ancak transfer gerçekleşememişti.

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