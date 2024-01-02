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Spor

Inter'e kelepir fiyatına genç kanat!

Ara transfer dönemiyle birlikte Serie A ekibi Inter, transfer çalışmalarına hız kazandırdı. Aktarılana göre Serie A temsilcisi, Club Brugge forması giyen 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Tajon Buchanan'ı transfer etmek Milano'ya getirdi.

2 Ocak 2024 Salı 18:00 - Güncelleme:
Inter'e kelepir fiyatına genç kanat!
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Mali sorunlar yüzünden transfer bütçesi oluşturmakta zorlanan Inter, kış transfer döneminin ilk eklemesini yapmak üzere.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Inter, Club Brugge forması giyen 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Tajon Buchanan'ı transfer etmek Milano'ya getirdi.

Inter bu transfer için Club Brugge'ye net 7 milyon euro ve başarıyla bağlı bonuslar şeklinde bir bonservis bedeli ödeyecek.

20 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Club Brugge formasıyla 20 resmi maça çıkan Tajon Buchanan bu karşılaşmalarda 3 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.

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