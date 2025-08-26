İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ağustos 2025 Salı / 3 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,0283
  • EURO
    47,8148
  • ALTIN
    4436.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Inter evinde farklı kazandı

İtalya Serie A'nın 1. haftasında Inter, Torino'yu konuk etti. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Inter 5-0'lık skorla kazandı.

Haber Merkezi26 Ağustos 2025 Salı 01:45 - Güncelleme:
Inter evinde farklı kazandı
ABONE OL

İtalya Serie A'nın 1. haftasında Inter, Torino'yu konuk etti.

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Inter 5-0'lık skorla kazandı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri; 18. dakikada Alessandro Bastoni, 36. dakikada Marcus Thuram, 52. dakikada Lautaro Martinez, 62. dakikada bir kez daha Marcus Thuram ve 72. dakikada Ange Yoan Bonny kaydetti.

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer almadı.

Torino'da forma giyen Emirhan İlkhan ise maça ilk 11'de başladı ve 58. dakikada yerini Adrien Tameze'ye bıraktı.

Bu sonucun ardından Inter, lige 3 puanla başladı. Torino ise sezona puansız giriş yaptı.

İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Inter, Udinese'yi ağırlayacak. Torino Fiorentina'yı konuk edecek.

  • Inter Milan
  • Serie A
  • Giuseppe Meazza Stadyumu

ÖNERİLEN VİDEO

Suçüstü yakalandı: Cüzdan hırsızlığı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.