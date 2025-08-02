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Spor

Inter'in Ademola Lookman için yaptığı teklif reddedildi

Atalanta, Ademola Lookman için Inter'in 42 milyon euro + 3 milyon bonus içeren teklifini reddetti. Bergamo temsilcisi, yıldız forveti için daha yüksek bir bonservis talep ediyor

HABER MERKEZİ2 Ağustos 2025 Cumartesi 15:47 - Güncelleme:
Inter'in Ademola Lookman için yaptığı teklif reddedildi
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Serie A'da transfer gündeminin merkezinde yer alan Ademola Lookman için Inter'in yaptığı 45 milyon avroya yakın teklif Atalanta tarafından geri çevrildi. TMW'nin haberine göre Inter, 42 milyon avro artı 3 milyon euro bonus içeren bir paket sunsa da Bergamo kulübü bu teklifi yetersiz buldu ve Lookman için çok daha yüksek bir bedel beklediğini iletti.

Inter'in bu teklifin üzerine çıkma planı şimdilik bulunmuyor. Kulüp, Lookman'ın Milan'a transfer olma isteğinin Atalanta'nın tutumunu yumuşatabileceğini düşünüyor. Ancak şu ana kadar Atalanta tarafı oldukça kararlı bir duruş sergiliyor.

Öte yandan, Lookman'ın Leipzig ile oynanan hazırlık maçında sakatlık gerekçesiyle kadroya alınmaması dikkat çekti. Ancak kulislerde, bu durumun transfer görüşmelerinin yoğunluğu ve oyuncu üzerindeki baskıyla bağlantılı olabileceği konuşuluyor.

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