Inter'in yüzü bir türlü gülmüyor

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 29. haftanın açılış maçında Inter, deplasmanda Salernitana ile 1-1 berabere kaldı.

Salerno'daki Arechi Stadı'nda oynanan müsabakada, ligde orta sıralarda yer alan Salernitana, son haftalarda galibiyete hasret kalan üst sıralardaki Inter'i ağırladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk Inter, 6. dakikada Robin Gosens'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda iki ekip de fırsatlar yakalarken, ev sahibi Salernitana 90. dakikada Antonio Candreva ile skoru eşitledi: 1-1.

Ev sahibi takım, son dakikalarda bulduğu golle maçta 1 puanı kurtardı. Bu sonuçla puanını 29 yapan Salernitana 15. sırada yer aldı. Salernitana, ligde üst üste 5. maçından beraberlikle ayrıldı.

Konuk Inter ise ligde son 3 maçından yenilgiyle ayrıldıktan sonra galibiyet için çıktığı Salernitana karşısında son dakika yediği gol nedeniyle beraberliğe razı oldu. Bu maçtan aldığı 1 puanla Inter, puanını 51 yaptı ve 4. sırada kaldı. Bu haftaki maçını henüz oynamamış olan lig lideri Napoli ile Inter arasında 20 puan fark bulunuyor.