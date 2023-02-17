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Spor

İpek Şenoğlu'nun Wimbledon'da kullandığı raketi depremzedeler için satıldı

Eski milli tenisçi İpek Şenoğlu, depremzedelere yardım etmek amacıyla açık artırmaya çıkardığı Wimbledon Tenis Turnuvası'nda kullandığı raketinin 60 bin TL'ye satıldığını açıkladı.

IHA17 Şubat 2023 Cuma 13:57 - Güncelleme:
İpek Şenoğlu'nun Wimbledon'da kullandığı raketi depremzedeler için satıldı
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çevre illeri de etkileyen depremlerin yaralarını sarmak için yardım çalışmalarına devam ediliyor. Bu süreçte birçok sporcu kendisine ait özel anlamı ve değeri olan eşyalarını açık artırmaya çıkararak gelen para ile depremzede vatandaşlara yardım etmeye çalışıyor.

Eski milli tenisçi İpek Şenoğlu da Wimbledon'da kullandığı raketini açık artırmaya çıkardı. Başarılı sporcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Wimbledon'da kullanmış olduğu raketinin 60 bin TL'ye satıldığını ve maddi gelirin depremzede vatandaşlara aktarılacağını duyurdu.

  • İpek Şenoğlu
  • Wimbledon Tenis Turnuvası
  • deprem

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