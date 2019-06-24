32°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8059
  • 6,6207
  • 262.995
  • 95.117
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Irak'ta Savunma, İçişleri ve Adalet Bakanları onaylandı

Irak Meclisi, Başbakan Adil Abdulmehdi kabinesinde eksik kalan Savunma, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları için önerilen adayları onayladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mecliste yapılan oylamada, eski Başbakanlardan İyad Allavi'nin Vataniyye Koalisyonunun önerdiği Necah eş-Şammari'nin Savunma Bakanlığına, Şii Arap asıllı Yasin Yasiri'nin İçişleri Bakanlığına ve Kürt kökenli Faruk Emin Şuvani'nin Adalet Bakanlığına getirilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Eğitim Bakanı olarak önerilen Sünni Arap kadın aday Sefane et-Taii ise güvenoyu için gerekli oy sayısına ulaşamadı.

Başbakan Abdulmehdi'nin güvenoyu alamayan Taii yerine başka bir adayın ismini meclise göndermesi bekleniyor.

Bakan adaylarının onaylanması için yapılan oylamada 329 sandalyeli mecliste 233 milletvekili hazır bulundu.

Abdulmehdi'nin geçen yıl ekim ayında kurduğu 22 sandalyeli kabinede Adalet, Eğitim, İçişleri ve Savunma Bakanlıkları boş bulunuyordu.

Siyasi partiler arasında yaşanan anlaşmazlıklar söz konusu bakanlıkların doldurulamamasına yol açmıştı. Abdulmehdi, söz konusu bakanlıklara aday isimleri dün meclise göndermişti.

CHP´lilerden çirkin saldırı: Başörtünü çıkar!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

AK Parti kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu

AK Parti kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olun!

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olun!

Galatasaray Deniz Türüç'ün peşini bırakmıyor

Galatasaray Deniz Türüç'ün peşini bırakmıyor

Başlarına 1 milyon 500 bin TL ödül konulmuştu, 4'ü de öldürüldü

Başlarına 1 milyon 500 bin TL ödül konulmuştu, 4'ü de öldürüldü

Mahalleliyi korkutuyordu... Esrarengiz sesin sırrı çözüldü

Mahalleliyi korkutuyordu... Esrarengiz sesin sırrı çözüldü

Rusya'dan kritik füze uyarısı: Yeni bir krizi tetikleyebilir

Rusya'dan kritik füze uyarısı: Yeni bir krizi tetikleyebilir

Öykü Arin'den güzel haber

Öykü Arin'den güzel haber

Tacizciler sert kayaya çarptı! Bakın laf attıkları kadınlar kim çıktı

Tacizciler sert kayaya çarptı! Bakın laf attıkları kadınlar kim çıktı
 

POPÜLER HABERLER

YSK Başkanı Güven: En kısa sürede incelemeye açılacak

YSK Başkanı Güven: En kısa sürede incelemeye açılacak

17 milyon kişiye Temmuz zammı geliyor!

17 milyon kişiye Temmuz zammı geliyor!

Ormanın 'prensesi' Ülkü'nün zorlu mesaisi

Ormanın 'prensesi' Ülkü'nün zorlu mesaisi

Mahalleliyi korkutuyordu... Esrarengiz sesin sırrı çözüldü

Mahalleliyi korkutuyordu... Esrarengiz sesin sırrı çözüldü

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA