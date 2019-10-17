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İran ekibi Traktör'den Barış Pınarı Harekatı'na destek

İran Pers Körfez Pro Ligi takımı Traktör, Barış Pınarı Harekatı'nı desteklemek amacıyla sosyal medya hesabından Türk bayrağı ve Türk askerinin fotoğrafını paylaştığı için ceza alan futbolcusu Mehdi Bebri'ye sahip çıktı.

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Traktör Futbol Kulübü'nün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, İran Futbol Federasyonu'nun, Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediği gerekçesiyle Mehdi Bebri'ye sahalardan men cezası vermesi eleştirildi.

Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Traktör'ün açıklamasında, İstiklal takımında forma giyen Voria Gafuri'nin de Instagram hesabında profiline "Save Rojava" yazdığı ve Türkiye'yi eleştirdiği, buna karşın hiçbir ceza almadığı belirtilerek, İran Futbol Federasyonunun çifte standartçı tavrına tepki gösterildi.

Açıklamada, "Tüm gücümüzle ve taraftarımızın desteğiyle futbolcularımızın arkasındayız." ifadesi kullanıldı.

Traktör Futbol Takımı oyuncusu Bebri geçen günlerde sosyal medya hesabından Türk bayrağı ve Türk askerinin fotoğrafını paylaşmış, tepkiler üzerine paylaşımını silmişti.

Federasyona ait internet sitesinde önceki gün yayımlanan açıklamada, "Traktör Futbol Takımı oyuncusu Mehdi Bebri sportmenlik dışı davranışta bulunması nedeniyle geçici olarak sahalardan uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verilmişti.

Mehdi Bebri'nin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf:

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