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Spor

İran Futbol Federasyonu'ndan FIFA'ya adalet çağrısı!

İran Futbol Federasyonu, Dünya Kupası öncesi bilet satışlarının iptal edilmesine tepki göstererek FIFA'yı tarafsızlık ve adalet ilkelerine bağlı kalmaya çağırdı.

HABER MERKEZİ9 Haziran 2026 Salı 18:18 - Güncelleme:
İran Futbol Federasyonu'ndan FIFA'ya adalet çağrısı!
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İran, Dünya Kupası'na kısa bir zaman kala bilet satışının iptal edildiğini duyurdu.

Turnuva öncesi İran Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Dünya Kupası'na sayılı günler kala bilet satışlarının iptal edildiği ve bu durumun erken rezervasyon yapan taraftarlar için haksızlık olduğu belirtildi.

İran Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, "Resmi olarak açıklanan sürece güvenen birçok İranlı futbol taraftarının maçlara katılmak için gerekli planları yapmış olmasına rağmen durum böyle" denildi.

İRAN'DAN FIFA'YA ÇAĞRI

Ayrıca İran Futbol Federasyonu, FIFA'yı tarafsızlık ve adalete davet ettiğini açıkladı.

İran Futbol Federasyonu sene başında ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların bu süreci gölgelememesi gerektiğini, rezervasyonlarını önceden yapan taraftarların mağduriyet yaşadığını belirtti.

KAMP YERİNDE DEĞİŞİKLİK TALEBİ

Ayrıca İran Futbol Federasyonu yaşanan bu süreçten dolayı kampın Arizona'dan alınarak Meksika'ya taşınmasını talep etti.

  • iran futbol federasyonu
  • dünya kupası
  • bilet iptali

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