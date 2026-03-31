İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mart 2026 Salı / 12 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,4508
  • EURO
    51,435
  • ALTIN
    6660.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
Spor

İran'dan savaşta hayatını kaybeden çocuklar için anlamlı hareket

İran A Milli Futbol Takımı, Kosta Rika ile oynadığı hazırlık maçına savaşta hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarıyla çıkarak dikkat çekerken, karşılaşmayı 5-0 kazanmayı başardı.

IHA31 Mart 2026 Salı 19:04 - Güncelleme:
ABONE OL

İran A Milli Futbol Takımı, Kosta Rika ile Antalya'da oynadığı hazırlık maçına savaşta öldürülen çocukların fotoğraflarıyla çıktı. İran'ın 5-0 kazandığı müsabakayı FIFA Başkanı Gianni Infantino da izledi.

İran A Milli Takımı oyuncuları, bir otelin sahasında oynanan hazırlık maçında Kosta Rika ile karşılaştı. İranlı futbolcular, seremoniye savaşta öldürülen çocukların yanı sıra zarar gören tarihi yapıların fotoğraflarıyla çıktı. Seremoni sonrası ülkelerinin milli marşı okunurken, müsabakayı FIFA Başkanı Gianni Infantino da izledi.

İran, karşılaşmayı Mehdi Taremi'nin penaltıdan attığı iki gol, Mehdi Ghayedi, Mohammad Mohebi ve Ali Gholizadeh'in kaydettiği gollerle Kosta Rika'yı 5-0 mağlup etti.

  • iran
  • dünya kupası
  • infantino

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'un göbeğinde İBB'den tehlikeli yıkım: 5 katlı bina yerle bir oldu, çevre binalar zarar gördü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.