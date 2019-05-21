İrem Yaman kimdir? Tekvandocu İrem Yaman nereli, kaç yaşında?

‘İrem Yaman kimdir? Tekvandocu İrem Yaman nereli? İrem Yaman kaç yaşında?’ sorularına vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. Son günlerin en çok aranan isimlerinden olan İrem Yaman, iki kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın tekvandocu olarak tarihe geçti. İrem Yaman, 4 Ağustos 1995’te Ankara’da doğdu. 3 çocuklu bir ailenin ortanca çocuğudur. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamlamıştır. Küçük yaşlardan itibaren olimpiyat şampiyonu olmak isteyen İrem Yaman annesinin teşvikiyle 8 yaşında Tekvandoya başladı. 2014 yılında ilk kez katıldığı Ümitler Avrupa şampiyonasında 1. Olarak kendi kariyerindeki ilk uluslararası dereceye ulaşmış oldu. 2015 yılında Rusya’nın Chelyabinsk kentinde yapılan Dünya Şampiyonasında Dünya Şampiyonu olmuştur.2018 yılında Çin’de düzenlenen Grand Slam da şampiyon olan ilk Türk kadın sporcudur. İşte ayrıntılar…

İREM YAMAN KİMDİR?

İrem Yaman, 4 Ağustos 1995’te Ankara’da doğdu. 3 çocuklu bir ailenin ortanca çocuğudur. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamlamıştır. Küçük yaşlardan itibaren olimpiyat şampiyonu olmak isteyen İrem Yaman annesinin teşvikiyle 8 yaşında Tekvandoya başladı. Aynı dönemde babası Hasan Yaman’ın Tekvandoya hakemliğini bırakıp İrem Yaman’ı çalıştırmaya başlamasıyla profesyonelliğe adım atmış oldu.

2013-2016 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünden mezun olmuştur. 2014 yılında ilk kez katıldığı Ümitler Avrupa şampiyonasında 1. Olarak kendi kariyerindeki ilk uluslararası dereceye ulaşmış oldu. 2015 yılında Rusya’nın Chelyabinsk kentinde yapılan Dünya Şampiyonasında Dünya Şampiyonu olmuştur.2018 yılında Çin’de düzenlenen Grand Slam da şampiyon olan ilk Türk kadın sporcudur. Kadınlarda üst üste 2 Avrupa ve Grand Prix Şampiyonu olan tek kadın sporcu unvanına sahiptir. 2018 yılında Dünya Tekvandoya Federasyonu tarafından Yılın Kadın Sporcusu seçilmiştir. Hala Selçuk Üniversitesi’ndeki yüksek lisans eğitime devam etmektedir. Hedefi kariyerinde tek eksik bulunan Olimpiyat Madalyasını kazanmaktır.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELGRAFI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan İrem Yaman'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 62 kiloda altın madalya kazanan Yaman'ı tebrik telgrafıyla kutladı.

BAKAN KASAPOĞLU, TELEFONLA TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 62 kiloda altın madalya kazanan milli sporcu İrem Yaman'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Şampiyonada sergilediği üstün performansla altın madalya kazanan İrem Yaman'ı kutlayan Bakan Kasapoğlu, milli sporcunun şampiyon olmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları sürecinde böylesine güzel başarıların kendilerini umutlandırdığını kaydederek milli sporcuya başarılarının devamını diledi. İrem Yaman ise Kasapoğlu ile yaptığı görüşmede kendisine çok teşekkür ettiğini belirterek, yurda döndüğünde ziyaret etmek istediğini söyledi.