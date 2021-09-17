İrfan Buz: Yediğimiz goller bize yakışmayan gollerdi

17 Eylül 2021 Cuma 23:36 - Güncelleme: 17 Eylül 2021 Cuma 23:37

Öznur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Karagümrük müsabakasında gerçekten çok istekli ve coşkulu başlamak istediklerini belirterek, "Bizim lehimize giden müsabaka şöyle söyleyeyim; gollerimize de baktığımız zaman gerçekten güzel de goller attık. Varyasyonlu goller öyle söyleyeyim. Tesadüf, çarptı girdi falan değil. İyi başladık. 1'inci golde soldan müthiş bir orta harika bir vuruş, kanat varyasyonu ikinci vuruşta ikinci golde de aynı şekilde, 3'üncü gole de baktığımız zaman gerçekten Mounir Chouiar'in müthiş bir golü var burada. Araya attığı top da çok güzeldi. Baktığımız zaman yediğimiz golü 2-1'den Wallace kaydı, üstüne vurdu kontrpiyede kaldı 2-1, tamam. Yine dediğim gibi 3-1 öne geçtik fakat 3-2'de de adam paylaşımında adam adama olman gerekiyor."