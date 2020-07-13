İrfan Buz'un galibiyet serisi sona erdi

IHA 13 Temmuz 2020 Pazartesi 16:23 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 16:23

TFF 1. Lig’in 33. haftasında dün Ekol Göz Menemenspor ile 2-2 berabere kalan Bursaspor, yeni teknik direktörü İrfan Buz ile ilk kez puan kaybetti. Ligin 30. haftasındaki Adanaspor maçıyla birlikte göreve başlayan tecrübeli hoca, söz konusu karşılaşmada yeşil-beyazlıların 1-0 kazanmasıyla birlikte ilk galibiyetini almıştı. Timsah, ardından önce deplasmanda Giresunspor’u, sonra da iç sahada Altınordu’yu 1-0 mağlup edip 3’te 3 yapmayı başarmıştı.

Dün, Bursaspor ile 4. maçına çıkan İrfan Buz, 2-2 sona eren Ekol Göz Menemenspor karşılaşmasının ardından yeşil-beyazlılar ile ilk puan kaybını yaşamış oldu. Öte yandan Buz yönetimindeki Bursaspor, aynı zamanda ilk kez kalesinde gol gördü.