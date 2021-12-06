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Spor

İrfan Can Eğribayat: Eşim bana 'Bebeğimiz için oyna' dedi

Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup eden Göztepe'de kaleci İrfan Can Eğribayat, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

6 Aralık 2021 Pazartesi 22:32 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 22:40
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Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup eden Göztepe'de kaleci İrfan Can Eğribayat, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçtan kısa süre önce 5 buçuk aylık bebeğini kaybeden Eğribayat, "Ben bu maçta oynamayacaktım normalde. Eşim bana "Bebeğimiz için oyna" dedi. Bugün de 3 tane top direkten döndü. Kaleyi onun koruduğunu düşünüyorum. Hayat devam ediyor, inşallah bunları da atlatacağız. Hocam bana 20 gün, 1 ay gelme dedi ama takımımın yanında olmak istedim." dedi.

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