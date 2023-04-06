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Spor

İrfan Can Eğribayat: Kapanmayacak bir fark yok

Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, Kayserispor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

6 Nisan 2023 Perşembe 20:53 - Güncelleme:
İrfan Can Eğribayat: Kapanmayacak bir fark yok
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Fenerbahçe'nin Kayserispor ile oynayacağı Türkiye Kupası maçı öncesi yayıncı kuruluşa konuşan kaleci İrfan Can Eğribayat, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş derbisinde kötü bir sonuç aldıklarını söyleyen İrfan Can, "Derbi sonrası tabii ki bir reaksiyon göstereceğiz. Biz olimpik sporcu değiliz. Onlar 4 senede 1 yarışıyorlar. Bir hata yaptığı zaman 4 sene beklemesi lazım. Biz 3 gün sonra başka bir maça daha çıkıyoruz. 3 gün sonra bir lig maçına daha çıkacağız. Hemen unutuyoruz. Tabii ki üzgünüz, üzüldük ama kendi aramızda konuştuk, ettik. Kapanmayacak bir fark yok. Taraftarlarımızı üzdüğümüz için üzgünüz. Profesyonel oyuncularız. Elimizden geleni yapacağız." dedi.

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