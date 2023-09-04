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Spor

İrfan Can Eğribayat: Milli takıma çağırmak zorunda kalacaklar

Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat, Ankaragücü karşılaşmasının ardından demeçler verdi. Yıldız oyuncu, milli takım sorusunu, 'Milli Takım için bir şey demek istemiyorum. İyi oynadığım sürece, mecbur çağırmak zorunda kalacaklar.' şeklinde cevapladı.

4 Eylül 2023 Pazartesi 00:21 - Güncelleme:
İrfan Can Eğribayat: Milli takıma çağırmak zorunda kalacaklar
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Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat, Ankaragücü'ne karşı alınan 1-0'lık galibiyetin ardından konuştu.

Takımdaki herkesin birbirine destek olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan İrfan Can Eğribayat, "Biz her maçı kazanmak için oynuyoruz. 9'da 9 oldu, çok iyi bizim adımıza. Ülke puanına da katkı yaptık, gruplara kaldık. Güzel bir izin yapacağız. Sonrasında yeniden hazırlanacağız. İnşallah lig sonuna kadar böyle gider. Geniş bir kadromuz var. Bazen dışarıda kalan arkadaşlarımız oluyor. Herkes birbirine destek oluyor. Evden izleyen arkadaşlarımız kazanmamız için dua ediyordur bizlere. Güzel bir takımız, güzle bir birliktelik oldu. Filenin Sultanları'nı da şampiyonlukları için tebrik ederim.' şeklinde konuştu.

Altay Bayındır'ın transferi hakkında da; 'Altay Bayındır kardeşim ile çok uzun zamandır arkadaşız. Birbirimize hep destek oldu. Çok güzel karakterli bir arkadaşımız. Gidebileceği en iyi yere gitti. İnşallah peşinden bizler de oraya gideriz.' ifadelerini kullandı.

Livakovic transferini değerlendiren İrfan Can, 'Dominik Livakovic çok iyi bir kaleci. 7 Sene boğunca Zagreb'de çok iyi işler yaptı. Dünya Kupası'nda çok iyi işler çıkardı. Birlikte çalışıyoruz. Hoca istediğine şans verecek. Oynayanın Fenerbahçe'ye katkısı olsun yeter.' dedi.

Son olarak İrfan Can Eğribayat milli takım sorusunuda cevapladı: İrfan Can, 'Milli takım için bir şey demek istemiyorum. İyi oynadığım sürece, mecbur çağırmak zorunda kalacaklar." dedi.

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