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Spor

İrfan Can Eğribayat: Rakip oyuncular ortalığı karıştırmaya çalıştı

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi İrfan Can Eğribayat, Twente karşılaşmasının ardından basın mensuplarına demeçler verdi.

31 Ağustos 2023 Perşembe 22:38 - Güncelleme:
İrfan Can Eğribayat: Rakip oyuncular ortalığı karıştırmaya çalıştı
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Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, 1-0 kazanılan Twente karşılaşmasının ardından konuştu.

İrfan Can Eğribayat, "Çok önemli bir maçtı bizim için. Ülke puanı için de çok önemliydi. Rakip taraftarlardan ziyade oyuncular ortalığı karıştırmaya çalıştılar. Futbol olarak yenemedik, kırmızı kart çıkarabiliriz diye. Bizim ilk maçta yaptığımız gibi durum ortaya çıkabilir diye devam ettiler. Yine hoş olmayan şeyler. Sadece ilk maçtaki skoru gösterdim onlara" sözlerini kullandı.

Başarılı file bekçisi sözlerini, "Çok şükür elimden geldiğinde katkı vermeye çalışıyorum. Kazandığımız için çok mutluyum. Kazanarak dönüyoruz. 3 gün sonra Ankaragücü maçı var. Tamamıyle lige odaklandık. İnşallah ligde de kazanarak yolumuza devam ederiz" diye tamamladı.

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