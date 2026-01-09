İSTANBUL 9°C / 7°C
İrfan Can Eğribayat, Samsunspor'da

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Fenerbahçe'den kaleci İrfan Can Eğribayat'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

9 Ocak 2026 Cuma 08:52
İrfan Can Eğribayat, Samsunspor'da
Fenerbahçe'de kış transfer döneminin ikinci vedası yaşandı. İrfan Can Kahveci'nin Kasımpaşa'ya kiralanmasının ardından tecrübeli isim de Samsunspor'un yolunu tuttu.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT SAMSUNSPOR'DA

Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki kalecisi İrfan Can Eğribayat, Samsunspor'a satın alma opsiyonuyla kiralandı. TRT Spor'a göre Karadeniz ekibi, sezon sonunda Eğribayat'ın opsiyonunu kullanması halinde sarı-lacivertlilere 1.2 milyon euro ödeyecek.

Fenerbahçe, 2023-24 sezonu başında bonservisini aldığı İrfan Can Eğribayat için Göztepe'ye 1.2 milyon euro ödemişti.

